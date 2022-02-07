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Общество7 февраля 2022 12:15

Чиновники Башкирии утвердили стоимость квадратного метра жилья в 2022 году. Цифра удивит и вас

Квадратный метр жилья в Башкирии оценили в 72 565 рублей
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии утвердили стоимость квадратного метра жилья

В Башкирии утвердили стоимость квадратного метра жилья

В Минстрое Башкирии оценили среднюю стоимость квадратного метра жилья в 72 565 рублей.

Среднюю стоимость жилья вычисляют для того, чтобы рассчитать размер субсидий, которые выделяются гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Эта цифра не всегда отображает реальную стоимость квадратного метра – скорее она показывает «минималку», с которой начинаются цены на жилье.

По данным Минстроя Башкирии, в первом квартале 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья в республике составляет 72 565 рублей. Именно в расчете на эту сумму будут выделять федеральные и региональные субсидии жителям Башкирии, которые нуждаются в новом жилье.

Ранее мы сообщали о прогнозах риэлтора на 2022 год. Даже по самым скромным подсчетам, жилье в хороших уфимских новостройках будет стоить около 100 тысяч рублей за квадратный метр.

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