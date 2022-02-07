Башкирия оформила инфраструктурный кредит на 14,8 млрд рублей

Полученные деньги регион вложит в четыре инфраструктурных проекта Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Башкирия получит из федерального бюджета 14,8 млрд рублей в качестве инфраструктурного кредита. Соответствующее соглашение было подписано между министерствами финансов республики и России. Об этом 7 февраля сообщило региональное правительство.

Первый транш – 6,4 млрд рублей – Башкирия получит в текущем году: 1,9 млрд 15 июня и 4,5 млрд 15 сентября. В 2023 году республике переведут оставшиеся 8,4 млрд рублей. Кредит рассчитан на 15 лет поставке 3% годовых. Его погашение начнется в 2024 году.

Полученные деньги регион вложит в четыре инфраструктурных проекта: реконструкцию улицы Пугачева и Генерала Рыленко в Уфе со строительством развязки между ними, возведение школы на 2,2 тыс. мест в «Кузнецовском затоне», покупку автобусов большого и среднего классов для башкирской столицы, а также реконструкцию очистных сооружений и строительство главной канализационной насосной станции Нефтекамске.L