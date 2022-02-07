Администрация Хабирова объяснила его слова о перерасчете средств на капремонт «в сторону увеличения»

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Сегодня, 7 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров высказался поручил сделать перерасчет средств, предусмотренных на капремонт подъездов в 2023 году. Руководитель региона обратился к и.о. министра ЖКХ республики Алану Марзаеву во время оперативного совещания.

– Мы тут небольшое совещание проводили по капремонту. Безусловно, те расценки, которые мы утвердили на подъезды, уже хромают. Сколько бы мы не выкручивали руки за эти деньги, не получится за эти деньги делать ремонт. – сказал Хабиров. – На следующий год делайте перерасчет в сторону увеличения, потому что стройматериалы дорожают, где-то мы ошиблись, когда прикидывали стоимость работ в подъездах.

«КП-Уфа» обратилась в пресс-службу администрации главы Башкирии с просьбой объяснить, что именно он предложил увеличить: объем средств, выделяемых из бюджета, или размер взносов от жителей. Там пояснили, что речь шла не о повышении сборов за капремонт с населения, а о «пересмотре финансирования программы комплексного ремонта подъездов».

Напомним, минимальная плата за капитальный ремонт уже была увеличена с 1 января текущего года. Рост размера взноса составил 20-30 копеек.