14 февраля движение по мосту-вставке через реку Белую в Уфе сделают четырехполосным

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В Уфе 14 февраля движение по мосту-вставке через реку Белую сделают четырехполосным – все направления будут вести в сторону выезда из города. Об этом 7 февраля сообщили в мэрии.

В администрации пояснили, что сейчас на вставке организованы три полосы по 3,75 метра каждая. Со следующей недели две средние полосы сузят до 3,5 метра, а две крайние расширят до четырех метров – для крупногабаритного транспорта.

– До конца текущей недели планируется установить соответствующие знаки и нанести временную разметку, – добавили в мэрии.

Напомним, необходимость в переустройстве дорожного движения на выезде из города вызвана закрытием на ремонт арочного моста - работы начнутся уже 1 марта. Если по ставке будет организовано четырехполосное движение, то на мосту 1991 года сделают одну полоса на выезд и реверсивная полоса, которая по мере загрузки будет работать на въезд или на выезд. Всего будут работать 10 полос.