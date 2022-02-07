В Башкирии зарегистрировали трехкратный рост заболеваемости мышиной лихорадкой

В Башкирии выявлено 24 случая заболевания мышиной лихорадкой Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Башкирии с начала текущего года зарегистрирован трехкратный рост заболеваемости мышиной лихорадкой. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 7 февраля сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– С начала года зарегистрировано 24 случая заболевания – в прошлом году за этот же период было девять случаев, в три раза больше увеличилось [число заболевших]. По прогнозам мы ожидаем, что заболеваемость будет возрастать, потому что выплод ожидается большой, – передала руководитель Роспотреба.

Напомним, о тревожном росте заболеваемости «мышкой» стало известно на прошлой неделе.