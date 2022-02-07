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Общество7 февраля 2022 8:12

В Башкирии работники предприятий вышли на массовые субботники по уборке снега

Всего в субботниках приняли участие 500 человек и 398 единиц техники
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии на подмогу дворникам и борьбу со снегом вышли работники предприятий. Как отчитался на оперативном совещании в правительстве республики и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев, 13 муниципальных образований организовали массовые субботники и расчистили от сугробов дороги, тротуары, дворовые территории и общественные пространства. Всего в субботниках приняли участие 5 тысяч человек и 398 единиц коммунальной техники, их которых 133 предоставили сами предприятия и учреждения.

Напомним, на выходных жители республики снова жаловались на заснеженные дороги и дворы, где застревают машины и невозможно пройти пешеходам.

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