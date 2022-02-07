В Башкирии на ж/д станции обнаружили тело мертвого мужчины

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера, 6 января, в Белебеевском районе Башкирии на железнодорожной станции обнаружили тело мужчины. Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев.

– 6 февраля на десятом пути железнодорожной станции «Приютово» был обнаружен погибший мужчина. Обстоятельства происшествия выясняются, проводятся следственные действия, – рассказал чиновник.

Напомним, недавно в Уфе произошла трагедия. 22-летний работник завода УМПО попал под поезд по дороге на работу. От полученных травм молодой человек скончался.