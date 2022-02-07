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Общество7 февраля 2022 7:19

В правительстве Башкирии назвали поликлиники с большими очередями

Власти республики отмечают, что ситуация со столпотворениями в медучреждениях «значительно улучшилась»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ситуация с очередями в республике улучшилась, заявили в местном правительстве

Ситуация с очередями в республике улучшилась, заявили в местном правительстве

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 7 февраля, большие очереди в Башкирии были зарегистрированы в двух поликлиниках: №43 в Уфе и №2 в Туймазах. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– В значительной степени ситуация [с очередями] улучшилась. В этот понедельник в 43-й поликлинике Уфы очереди, в Туймазах во второй поликлинике в красной зоне очереди. Сейчас больше обращений по поводу поиска результатов на ПЦР-тестирование.

Напомним, из-за обострения ситуации с коронавирусом во второй половине января в поликлиниках Башкирии начали возникать огромные очереди. Ситуацию комментировал региональный Минздрав.

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