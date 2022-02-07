В правительстве Башкирии назвали поликлиники с большими очередями

Ситуация с очередями в республике улучшилась, заявили в местном правительстве Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 7 февраля, большие очереди в Башкирии были зарегистрированы в двух поликлиниках: №43 в Уфе и №2 в Туймазах. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– В значительной степени ситуация [с очередями] улучшилась. В этот понедельник в 43-й поликлинике Уфы очереди, в Туймазах во второй поликлинике в красной зоне очереди. Сейчас больше обращений по поводу поиска результатов на ПЦР-тестирование.

Напомним, из-за обострения ситуации с коронавирусом во второй половине января в поликлиниках Башкирии начали возникать огромные очереди. Ситуацию комментировал региональный Минздрав.