В Башкирии придумывают проект поезда Уфа-Казань с национальным орнаментом

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В Башкирии власти республики совместно с РЖД разрабатывают проект экспресса Уфа-Казань. Об этом сегодня рассказал на оперативном совещании в правительстве республики глава региона Радий Хабиров.

– В рамках соглашений с РЖД мы продвигаемся вперед. Договорились об интересном проекте, который разрабатывался ранее, но потом прекратил свое существование. Это быстрый поезд Казань-Уфа. Он будет очень интересный, будет украшен и башкирским, и татарским национальным орнаментом, – поведал руководитель республики.