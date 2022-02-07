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Общество7 февраля 2022 7:18

В Башкирии придумывают проект поезда Уфа-Казань с национальным орнаментом

Власти республики работают совместно с РЖД
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: glavarb.ru

Фото: glavarb.ru

В Башкирии власти республики совместно с РЖД разрабатывают проект экспресса Уфа-Казань. Об этом сегодня рассказал на оперативном совещании в правительстве республики глава региона Радий Хабиров.

– В рамках соглашений с РЖД мы продвигаемся вперед. Договорились об интересном проекте, который разрабатывался ранее, но потом прекратил свое существование. Это быстрый поезд Казань-Уфа. Он будет очень интересный, будет украшен и башкирским, и татарским национальным орнаментом, – поведал руководитель республики.