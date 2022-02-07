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Происшествия7 февраля 2022 5:31

Суд в Башкирии вынес приговор мужчине, который грозился взорвать дом

Он отделался ограничением свободы и небольшим штрафом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину судили по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве

Мужчину судили по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве

В башкирском городе Салавате вынесли приговор местному жителю, который грозился взорвать дом. Его судили по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

В августе 2021 года пьяный мужчина позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу и сказал, что «взорвет весь дом». На место тут же прибыли полицейские, которые не обнаружили никаких опасных веществ и устройств.

На суде обвиняемый полностью признал вину. Ему назначили четыре месяца ограничения свободы и штраф в размере 565 рублей «в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением».

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