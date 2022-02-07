Суд в Башкирии вынес приговор мужчине, который грозился взорвать дом

Мужчину судили по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве

В башкирском городе Салавате вынесли приговор местному жителю, который грозился взорвать дом. Его судили по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

В августе 2021 года пьяный мужчина позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу и сказал, что «взорвет весь дом». На место тут же прибыли полицейские, которые не обнаружили никаких опасных веществ и устройств.

На суде обвиняемый полностью признал вину. Ему назначили четыре месяца ограничения свободы и штраф в размере 565 рублей «в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением».