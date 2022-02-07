При пожаре в жилом доме в Башкирии сгорели два человека

фото: МЧС РБ

Ночью 7 февраля при пожаре в жилом доме в селе Улу-Теляке Иглинского района Башкирии сгорели два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о пожаре в двухквартирном доме по улице Гафури поступил в 3:22. На место происшествия была направлена добровольная пожарная команда местного сельсовета, а также части МЧС и Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям: всего 29 человек и 13 единиц техники

– Пожар потушен. В результате пожара огнем значительно повреждена кровля дома по всей площади, кв. №2 по всей площади, – передали в аварийном ведомстве.

В ходе тушения пожара в здании были обнаружены фрагменты тел двух погибших мужчин 38 лет и 61 года.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливает дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.