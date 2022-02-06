По прогнозам синоптиков следующая неделя в Башкирии будет ветреной и морозной

Уже к выходным республику снова завалит снегом Фото: Михаил ФРОЛОВ

На смену потеплению в Башкирии идет похолодание. По прогнозу синоптиков начало рабочей недели в республике будет довольно морозным: ночью подморозит до -9; -14, в отдельных районах температура воздуха опустится до -21 градуса. Днем столбики термометров покажут -5; -10 градусов, местами – до -16. Также в республике выпадет снег и усилится северо-восточный ветер. Во вторник характер погоды преимущественно не изменится: небольшой снег (по югу до умеренного), заморозки до -20 по ночам и -5; -10 градусов днем.

В Уфе начало рабочей недели также отметится пасмурной погодой и небольшим снегом. Ночью столбики термометров не опустятся ниже -10 градусов, днем ожидается -5; -7 градусов. К выходным ветер усилится до 12 метров в секунду, а слабый снежок обернется настоящим снегопадом с метелью.