Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 февраля 2022 12:24

По прогнозам синоптиков следующая неделя в Башкирии будет ветреной и морозной

Уже в ночь на понедельник температура воздуха опустится до -21
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уже к выходным республику снова завалит снегом

Уже к выходным республику снова завалит снегом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На смену потеплению в Башкирии идет похолодание. По прогнозу синоптиков начало рабочей недели в республике будет довольно морозным: ночью подморозит до -9; -14, в отдельных районах температура воздуха опустится до -21 градуса. Днем столбики термометров покажут -5; -10 градусов, местами – до -16. Также в республике выпадет снег и усилится северо-восточный ветер. Во вторник характер погоды преимущественно не изменится: небольшой снег (по югу до умеренного), заморозки до -20 по ночам и -5; -10 градусов днем.

В Уфе начало рабочей недели также отметится пасмурной погодой и небольшим снегом. Ночью столбики термометров не опустятся ниже -10 градусов, днем ожидается -5; -7 градусов. К выходным ветер усилится до 12 метров в секунду, а слабый снежок обернется настоящим снегопадом с метелью.

0