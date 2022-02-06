Житель Башкирии угнал автомобиль, чтобы отправиться в путешествие по России

Угонщика задержали и отправили под стражу Фото: "КП" Архив

На днях в полицию обратился житель Татышлинского района и рассказал, что у него похитили автомобиль. Как сообщил мужчина, он припарковал свой «Шевроле Круз» возле дома и пошел спать. Как выяснилось позже, мимо дома проходил местный 29-летний житель. Будучи изрядно навеселе, молодой человек решил отправиться покататься по России, и у него быстро созрел план. Через незапертую дверь он аккуратно вошел в дом и забрал с тумбочки ключи от иномарки, после чего завел его и уехал. Угонщик успел доехать до Пермского края, где его и задержали полицейские.

В отношении мужчины, кстати, ранее уже неоднократно судимого, возбуждено уголовное дело. Злоумышленник уже признался в содеянном, объяснив, что был сильно пьян, когда угонял машину. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что сейчас задержанный находится под стражей.