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Происшествия6 февраля 2022 11:31

Житель Башкирии угнал автомобиль, чтобы отправиться в путешествие по России

Угонщика задержали полицейские в Пермском крае
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Угонщика задержали и отправили под стражу

Угонщика задержали и отправили под стражу

Фото: "КП" Архив

На днях в полицию обратился житель Татышлинского района и рассказал, что у него похитили автомобиль. Как сообщил мужчина, он припарковал свой «Шевроле Круз» возле дома и пошел спать. Как выяснилось позже, мимо дома проходил местный 29-летний житель. Будучи изрядно навеселе, молодой человек решил отправиться покататься по России, и у него быстро созрел план. Через незапертую дверь он аккуратно вошел в дом и забрал с тумбочки ключи от иномарки, после чего завел его и уехал. Угонщик успел доехать до Пермского края, где его и задержали полицейские.

В отношении мужчины, кстати, ранее уже неоднократно судимого, возбуждено уголовное дело. Злоумышленник уже признался в содеянном, объяснив, что был сильно пьян, когда угонял машину. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что сейчас задержанный находится под стражей.

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