Жители Башкирии снова жалуются на неубранный снег

Фото: соцсети

Жители Бирска пожаловались на ситуацию с неубранным снегом. Так жители 165-го квартала выложили в соцсети фотографию огромных сугробов возле дома, через которые к подъезду ведет узкая протоптанная тропинка.

- Скоро, наверное, через балконы будем домой ходить. Где все службы? К кому обращаться? А ведь здесь живут еще и пожилые люди или с детьми. Слов нет, одни эмоции, - возмутился местный житель.

Мнения комментаторов в соцсетях разделились: кто-то посчитал, что жильцы дома сами могли бы выйти на улицу и почистить снег, кто-то заявил, что тракторы и дворники в такую метель не успевают справляться с работой. Другие возражают, что очистка года от снега – задача коммунальных служб.

Напомним, что последние несколько дней в Башкирии продолжаются снегопады. Жители республики жалуются на снежную кашу и огромные сугробы на дорогах, в которых застревают машины и пешеходы. Власти республики заявляют, что делают все возможное, чтобы вовремя расчистить снег, но из-за дефицита техники и рабочей силы не всегда это удается.