Жители башкирского села спасли покалеченную и умиравшую на морозе собаку

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Жители села Аскарово спасли покалеченную собаку, которая замерзала на улице. Все началось с того, что в соцсетях появился пост о том, что рядом с полицейским участком лежит искалеченная собака. Неизвестно, покусали ли пса другие собаки, или его сбила машина, но было понятно, что без помощи измученное животное долго не протянет.

- Травмирована, не ест, не пьет и, скорее всего, не выкарабкается. Есть ли смысл обращаться в ветеринарную станцию в таких случаях? Сколько случаев интернете, как люди приносят к ветеринару еле живых питомцев, где их выхаживают, - задался вопросом местный житель.

Судьба несчастного пса не оставила равнодушными сельчан. В итоге собаку накормили, отогрели, а потом отвезли в ветклинику в Магнитогорск, где она будет проходить лечение. Возможно, что у животного появится и новый любящий хозяин.