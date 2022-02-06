В правительстве Башкирии откликнулись на жалобы жителей на химический смрад

В Минэкологии республики объяснили химические запахи неблагоприятными метеоусловиями и безветренной погодой

В правительстве Башкирии обсудили ситуациями с жалобами жителей Уфы, Уфимского района, Стерлитамака и Салавата на едкие химические запахи. В Минэкологии отметили, что в этих городах отмечались неблагоприятные метеусловия, из-за которых выбросы с промышленных предприятий скопились в нижних слоях атмосферы – отсюда и химический смрад, на который жаловались горожане. Так, по данным системы «Инцидент менеджмент» всего в соцсетях 186 раз пожаловались на неприятные запахи: больше всего таких жалоб поступило в Стерлитамаке – 104, еще 41- в Салавате, 39 – в Уфе и 2 жалобы в Уфимском районе.

В ответ на это администрация Стерлитамака предложила регулярно проводить брифинги с горожанами, объяснять им причины происходящего, предоставлять объективные данные и отвечать на интересующие вопросы. В свою очередь премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поручил Минэкологии и всем заинтересованным ведомствам постоянно проводить мониторинг загрязнения воздуха, а всем заводам и промышленным предприятиям позаботиться о том, чтобы сократить выброс вредных веществ в атмосферу за счет современных технологий.

— Нам необходимо скоординировать взаимодействие всех структур и крупных предприятий республики. Следует объективно оценить причины <…> негативных ситуаций, и найти пути их решения с учетом экономики, бизнеса и интересов населения, - подчеркнул Андрей Назаров.