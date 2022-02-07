В одном из городов Башкирии подростка застали за очень опасным развлечением

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Весьма за необычным и опасным занятием застали подростка из Стерлитамака. Молодой человек решил прокатиться, прицепившись сзади к троллейбусу, и проехал так целую остановку, рискуя в любой момент свалиться на проезжую часть под колеса машин. К счастью, все обошлось, и «зацепер» все же добрался до своей остановки.

Большинство комментаторов в соцсетях возмутились действиями подростка, заявив, что за такое развлечение нужно строго наказывать и ребенка, и его родителей. Впрочем, нашлись и те, кто вспомнил себя в детстве, как с друзьями развлекались похожим образом.

- Раньше мы за бампер троллейбуса цеплялись и катались так до следующей остановки. Раньше за веселье принимали, сейчас машин слишком много, опасно так делать, - вспоминает Марсель Л.

- Это наше детство. Льда на дороге только нет, а так можно было бы на своих сапогах покататься по льду, зацепившись сзади за автобус, - ностальгирует Татьяна С.