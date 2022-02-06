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Общество6 февраля 2022 7:11

Еще в одном городе Башкирии школы на неделю переходят на дистант

Это связано с увеличением числа заболевших гриппом и ОРВИ среди учеников
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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В школах отмечается много случаев респираторных инфекций

В школах отмечается много случаев респираторных инфекций

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Давлеканово школы переходят на дистанционное обучение из-за увеличения числа заболевших гриппом и ОРВИ среди учеников. Такое решение принял муниципальный оперштаб: все школьники будут учиться на дистанте с 7 по 13 февраля. Также, как уточнили в районной администрации, на карантин уходит школа в деревне Романовка и филиал в селе Ленинский. Сельские учреждения образования пока продолжают работать в прежнем режиме. Кроме того, на дистанционный формат обучения переходят и все учреждения дополнительного образования.

- В случае положительного результата ПЦР теста у одного из школьников класс переводится на дистанционное обучение сроком на семь дней, -отметили в администрации муниципалитета.

Напомним, ранее в Уфе на базе трех городских больниц открыли инфекционные отделения для детей, больных ковидом. Речь идет о республиканской инфекционной клинической больнице, ковид-госпитале в Зубово и ГКБ №17.

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