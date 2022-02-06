В Башкирии врачи спасли пациентку, у которой в носу застрял необычный предмет

Обломок зуба мог попасть в область глазницы, но врачи вовремя его вытащили

Необычную операцию провели врачи городской больницы в Кумертау – к ним обратилась 56-летняя женщина с жалобой на головные боли и боли в области глаза, а также постоянный насморк и заложенность носа. На снимках МРТ в околоносовой пазухе обнаружилось инородное тело размером в 0,5 см. Врачи предположили, что это может быть отломок зуба, проросшего в верхнечелюстную пазуху и сейчас находящегося в опасной близости от глазницы и основания черепа.

Врач-отоларинголог Азат Багаутдинов с помощью эндоскопа сначала удалил полипы в носу, а потом обнаружил и вытащил осколок зуба. Операция прошла успешно и без осложнений, даже несмотря на то, что женщина слишком поздно обратилась к врачу, и уже началось нагноение и воспаление.

- Пациентка сейчас чувствует себя удовлетворительно и выписана домой на амбулаторное лечение, - отметили в самой клинике.