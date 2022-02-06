В Уфе при странных обстоятельствах пропал 31-летний мужчина

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе разыскивают 31-летнего Тимура Денисова, который пропал при странных обстоятельствах. Сообщается, что мужчина жил один и в последний раз выходил на связь с родственниками еще 2 февраля, а потом перестал отвечать на звонки и дома тоже не появлялся. Обеспокоенные родные обратились за помощью к поисковикам-волонтерам «Лиза Алерт» и написали заявление о пропаже в полицию.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны «Найк» с белыми эмблемами по шву, черные угги.