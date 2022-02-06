Четыре жителя Башкирии подхватили опасную тропическую болезнь

Среди заболевших нет детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году у четырех жителей Башкирии обнаружили опасную тропическую болезнь – малярию. К счастью, детей среди заболевших не было. Как сообщает портал UfacityNews.ru со ссылкой на данные Росздравнадзора, по количеству инфицированных Башкирия стала лидером в Приволжском федеральном округе. Например, в Самаре зарегистрировано только 3 случая малярии, в Пермском крае - 2, а в Удмуртии, Чувашии, Оренбургской и Пензенской областях насчитывается по одному заболевшему. Все случаи заболевания – привозные.

Примечательно, что в 2020 году в Башкирии не было зарегистрировано ни одного случая малярии. Во многом этом связано с тем, что из-за ковидной пандемии были закрыты границы многих стран, и снизился поток туристов.