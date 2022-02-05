Житель Башкирии насмерть отравился угарным газом в бане

Мужчина погиб в бане от отравления угарным газом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 5 февраля, в башкирском селе Бураево мужчина скончался от отравления угарным газом в бане. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тело погибшего было обнаружено в бане домовладения по улице Южной. На место тут же были вызваны полиция, медики, спасатели и газовая службы. Никаких признаков горения выявлено не было. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются следователи и дознаватель МЧС.

Напомним, в Башкирии этой уже второй случай отравления угарным газом в бане за последние сутки. Ранее в Уфе по той же причине пострадали отец и его 9-летний сын.