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Происшествия5 февраля 2022 18:23

Житель Башкирии насмерть отравился угарным газом в бане

В обстоятельствах инцидента разбираются следователи
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина погиб в бане от отравления угарным газом

Мужчина погиб в бане от отравления угарным газом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 5 февраля, в башкирском селе Бураево мужчина скончался от отравления угарным газом в бане. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тело погибшего было обнаружено в бане домовладения по улице Южной. На место тут же были вызваны полиция, медики, спасатели и газовая службы. Никаких признаков горения выявлено не было. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются следователи и дознаватель МЧС.

Напомним, в Башкирии этой уже второй случай отравления угарным газом в бане за последние сутки. Ранее в Уфе по той же причине пострадали отец и его 9-летний сын.

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