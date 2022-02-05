КХЛ отменила техническое поражение «Салавата Юлаева» в несостоявшемся матче с «Трактором»

фото: ХК "Салават Юлаев"

Континентальная хоккейная лига отменила поражения «Салавата Юлаева» в несостоявшемся матче с «Трактором». Соответствующее заявление сегодня, 5 февраля, появилось на сайте КХЛ.

Лига присудила «технарь» СЮ 8 ноября – после того как в клубе объявили карантин по гриппу, и он не смог сыграть с «Трактором». При вынесении решения КХЛ сослалась на пункт дисциплинарного регламента, по которому срыв матча произошел по вине одной из команд.

Позже «юлаевцы» направили в Лигу акт эпидемиологического расследования, которое провел башкирской Роспотреб. Ведомство назвало вероятным источником инфекции контакт с игроками и тренерами с признаками болезни во время одной из предыдущих игр.

– Выявленные нарушения санитарных правил не имеют непосредственного отношения к введению ограничительных мероприятии в отношении «Салавата Юлаева», а вина [клуба] в заболевании хоккеистов не установлена. – следует из заявления КХЛ. – Команда не смогла принять участие в матче не по своеи вине, ввиду обстоятельств непреодолимои силы, а значит […] команде не может быть присуждено техническое поражение в указанном матче.

Из-за отмены «технаря» Лига внесет в таблицу чемпионата необходимые коррективы.

Сегодня КХЛ сделала еще одно важное заявление: оставшиеся игры регулярного чемпионата проводиться не будут. Это связано с пандемией COVID-19. В плей-офф команды распределяться по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Игры стартуют 1 марта. Ближайшим противником СЮ станет «Сибирь».