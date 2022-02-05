В Башкирии опрокинулся автобус с туристической группой из Челябинска

фото: МЧС РБ

Сегодня вечером, 5 февраля, в Белорецком районе Башкирии опрокинулся автобус с девятнадцатью туристами из Челябинска. Об этом сообщило региональное МЧС.

ДТП произошло около 18:00 на трассе Белорецк-Отнурок близ одноименной деревни. Частный автобус Mercedes-Benz Sprinter съехал в кювет и завалился на бок. В салоне находились 19 туристическая группа из 19-ти человек – они следовали по маршруту Челябинск-Отнурок-Челябинск.

– Пассажиры двумя автобусами от Управление культуры и Отдела образования доставляются в Белорецк на автовокзал, для дальнейшего следования в Челябинск, – передали в МЧС.

Помощь медиков после ДТП ни водителю, ни пассажирам не понадобилась.