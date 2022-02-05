В Уфе угарным газом в бане отравились отец и его 9-летний ребенок

На место происшествия оперативно были направлены медики, полиция и сотрудники газовой службы

Сегодня, 5 февраля, в Уфе угарным газом в бане отравились 45-летний мужчина и его 9-летний сын. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на территории личного хозяйстве по улице Полевой, где проживала семья. Спасателей вызвала родственница пострадавших.

– На место происшествия оперативно были направлены медики, полиция и сотрудники газовой службы, – передали в экстренном ведомстве.

Отец с ребенком остались живы. Предварительной причиной происшествия стала обратная тяга из-за забитого сажей котла.