В Башкирии 20-летнего жителя приговорили к пяти годам колонии за пьяное ДТП, в котором погиб пассажир

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Салавате вынесли приговор 20-летнему местному жителю, который сел за руль в пьяном состоянии и устроил смертельное ДТП. Молодого человека судили по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшее гибель человека.

Авария случилась в сентябре 2021 года на 52-м километре трасы Стерлитамак- Стерлибашево-Федоровка. Нетрезвый обвиняемый на «Ладе Гранта» не справился с управлением, вылетел на «встречку», а затем в кювет, где легковушка опрокинулась. В салоне авто находилось четверо пассажиров от 16 до 20 лет – все были госпитализированы. Один из них – 18-летний парень – скончался в реанимации, так и не придя в сознание, другой получил тяжкие телесные повреждения.

На суде обвиняемый признал вину, но отказался давать показания. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.