Умер экс-глава Янаульского района Башкирии Назир Зиязов

фото: Назир Зиязов

4 февраля не стало экс-главы Янаульского района Башкирии Назира Зиязова. Ему было 75 лет. Об этом сообщил нынешний руководитель муниципалитета Ильшат Вазигатов.

– Ушел из жизни человек, который преданно любил свой район, свою родную землю, – написал чиновник. – За 18 лет своего руководства крепкий хозяйственник успел многое сделать для развития родного района, для его жителей.

Назир Зиязов возглавлял Янаульский район с 1992 года. С должности руководителя муниципалитета он ушел в 2010-м. Был удостоен званий Почетного работника общего образования России, Заслуженного работника сельского хозяйства Башкирии, Почетного работник культуры Башкирии и нагрудного знака Отличник здравоохранения республики.

С Назиром Зиязовым простились сегодня, 5 февраля, на центральной площади города Янаула.