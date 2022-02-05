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Происшествия5 февраля 2022 10:56

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

Их тела при разборе места пожара обнаружили спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 5 февраля, в башкирском селе Васильевка Мелеузовского района при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о загоревшемся бревенчатом доме по Ключевой улице поступил на пульт диспетчера в 8:58. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали горение спустя 23 минуты. В ходе разбора сгоревшего здания спасатели обнаружили двоих погибших мужчин 60 и 54 лет.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

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