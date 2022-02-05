Житель Башкирии погиб под колесами Kia Sorento

фото: ГИБДД РБ

В Бураевском район Башкирии вечером 4 февраля произошло ДТП с летальным исходом: водитель кроссовера насмерть сбил человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент случился около 22:30 на пятом километре автодороги Бураево-Тепляки. Наезд на 58-летнего мужчину совершила Kia Sorento, за рулем которой сидел 25-летний местный житель.

От полученных травм пешеход скончался до приезда бригады медиков. В дорожной полиции добавили, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов.