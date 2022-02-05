Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 февраля 2022 7:43

В Башкирии жильцы дома обнаружили окровавленную женщину в соседней квартире

Ее избил приятель, с которым она проводила вечер
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который зверски избил подругу

Полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который зверски избил подругу

Фото: Евгения ГУСЕВА

В башкирском городе Октябрьском местный житель зверски избил подругу в своей квартире. Окровавленную женщину обнаружили соседи. В ближайшее время ее обидчика ждет суд. Об этом 4 февраля сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года. Потерпевшая пришла к своему знакомому в общежитие, где они вместе распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, мужчина не желал останавливаться и решил пойти в магазин за добавкой, однако денег у него не было.

– Для покупки алкоголя он попросил денежные средства у потерпевшей. Та передала ему свою банковскую карту. Подозреваемый ушел на поиски спиртного. Спустя несколько часов он вернулся домой в разъяренном состоянии по причине отсутствия на карте денег, – рассказали в МВД РБ.

Пара начала ссориться, и в ходе конфликта мужчина ударил 46-летнюю подругу по голове. Женщина упала на пол, а он продолжил бить ее руками и ногами по различным частям тела, после чего покинул свое же жилье. От сильной боли потерпевшая потеряла сознание. Очнувшись, она увидела возле себя соседей: они заметили ее, проходя мимо открытых дверей, и вызвали «скорую».

Медицинская экспертиза установила, что женщина получила повреждений средней степени тяжести. Против ее обидчика возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

0