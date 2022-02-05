В Уфе число подъездов, где сделают капремонт в 2022 году, увеличили с 87 до 173

Капремонт подъездов в 2022 году будет проведен в 53 жилых домах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Уфе число подъездов, где сделают капремонт в 2022 году, увеличилось с 87 до 173. Работы запланированы в 53 жилых домах. Об этом 4 февраля сообщила городская администрация. Как пояснили в мэрии, количество подъездов, которые будут обновлены, выросло в связи с поступлением дополнительных средств.
Во время ремонта в подъездах поменяют окна на пластиковые, облицуют пол первого этажа плиткой, покрасят стены, установят энергосберегающие светильники, заменять почтовые ящики и обустроят вход. 90% работ оплачивает республиканский бюджет, 10% – городской.
Ниже – публикуем адреса многоквартирных жилых домов, в которых в 2022 году отремонтируют подъезды.
50 лет СССР, 40
Адмирала Ушакова, 88/1;
Айская, 82;
Блюхера, 6/4;
бульвар Ибрагимова, 51;
Вологодская, 38;
Достоевского, 109;
Интернациональная, 101 и 103;
Карла Маркса, 65 и 40;
Коммунистическая, 65;
Кремлевская, 53;
Левитана, 14/6 и 8;
Лесной проезд, 8/1;;
Магистральная, д.27/2;
Маяковского, 10/2;
Менделеева, 155/1;
Минигали Губайдуллина, 5;
Мубарякова, 10 и 12/2;
Мустая Карима, 43 и 45;
Набережная реки Уфы, 43;
Пекинская, 9;
Первомайская, 5 и 86;
проспект Октября, 5/1, 26/1, 65/4 и 82;
Рабкоров, 14;
Революционная, д.88 и 92/2;
Рихарда Зорге, 30;
Свободы, 51;
Софьи Перовской, 13, 13/1, 13а, 13б и 13г;
Степана Кувыкина, 20;
Транспортная, 26/5;
Уфимское шоссе, 25/3 и 25/1;
Уфимское шоссе, 25/2;
Ухтомского, 16;
Ферина, 5/1;
Фронтовых Бригад, 3;
Черниковская, 75/2 и 89/2;
Юрия Гагарина, 24.