В Уфе число подъездов, где сделают капремонт в 2022 году, увеличили с 87 до 173

Капремонт подъездов в 2022 году будет проведен в 53 жилых домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе число подъездов, где сделают капремонт в 2022 году, увеличилось с 87 до 173. Работы запланированы в 53 жилых домах. Об этом 4 февраля сообщила городская администрация. Как пояснили в мэрии, количество подъездов, которые будут обновлены, выросло в связи с поступлением дополнительных средств.

Во время ремонта в подъездах поменяют окна на пластиковые, облицуют пол первого этажа плиткой, покрасят стены, установят энергосберегающие светильники, заменять почтовые ящики и обустроят вход. 90% работ оплачивает республиканский бюджет, 10% – городской.

Ниже – публикуем адреса многоквартирных жилых домов, в которых в 2022 году отремонтируют подъезды.

50 лет СССР, 40

Адмирала Ушакова, 88/1;

Айская, 82;

Блюхера, 6/4;

бульвар Ибрагимова, 51;

Вологодская, 38;

Достоевского, 109;

Интернациональная, 101 и 103;

Карла Маркса, 65 и 40;

Коммунистическая, 65;

Кремлевская, 53;

Левитана, 14/6 и 8;

Лесной проезд, 8/1;;

Магистральная, д.27/2;

Маяковского, 10/2;

Менделеева, 155/1;

Минигали Губайдуллина, 5;

Мубарякова, 10 и 12/2;

Мустая Карима, 43 и 45;

Набережная реки Уфы, 43;

Пекинская, 9;

Первомайская, 5 и 86;

проспект Октября, 5/1, 26/1, 65/4 и 82;

Рабкоров, 14;

Революционная, д.88 и 92/2;

Рихарда Зорге, 30;

Свободы, 51;

Софьи Перовской, 13, 13/1, 13а, 13б и 13г;

Степана Кувыкина, 20;

Транспортная, 26/5;

Уфимское шоссе, 25/3 и 25/1;

Уфимское шоссе, 25/2;

Ухтомского, 16;

Ферина, 5/1;

Фронтовых Бригад, 3;

Черниковская, 75/2 и 89/2;

Юрия Гагарина, 24.