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Общество5 февраля 2022 6:34

По требованию прокуратуры в Башкирии восстановят автобусный маршрут для 4 тыс. человек

Рейс между двумя селами перестал обслуживаться еще пять лет назад
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии восстановят рейс между двумя селами, отмененный в 2017 году

В Башкирии восстановят рейс между двумя селами, отмененный в 2017 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бакалинском районе Башкирии по требованию местной прокуратуры восстановят автобусный маршрут между селами Бакалы и Урманаево, в которых проживает порядка 4 тыс. человек. Данный рейс перестал обслуживаться еще в 2017 году.

– Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию организовать транспортное обслуживание населения с заключением муниципального контракта по осуществлению регулярных перевозок по установленным тарифам, – передало 4 февраля надзорное ведомство.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, и теперь местный администрации придется вернуть прекращенный пять лет назад маршрут.