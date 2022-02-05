По требованию прокуратуры в Башкирии восстановят автобусный маршрут для 4 тыс. человек

В Башкирии восстановят рейс между двумя селами, отмененный в 2017 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бакалинском районе Башкирии по требованию местной прокуратуры восстановят автобусный маршрут между селами Бакалы и Урманаево, в которых проживает порядка 4 тыс. человек. Данный рейс перестал обслуживаться еще в 2017 году.

– Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию организовать транспортное обслуживание населения с заключением муниципального контракта по осуществлению регулярных перевозок по установленным тарифам, – передало 4 февраля надзорное ведомство.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, и теперь местный администрации придется вернуть прекращенный пять лет назад маршрут.