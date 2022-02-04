В Уфе в трех больницах открыли инфекционные отделения для детей

Сегодня, 4 февраля, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Уфе открыли инфекционные отделения для детей с COVID-19. Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что отделения откроют на базе трех столичных больниц.

– Мы готовимся к возможному ухудшению ситуации, открываем детские отделения для заболевших COVID-19 в Республиканском клиническом инфекционном центре в Уфимском районе, а также в Республиканской клинической инфекционной больнице и Городской детской клинической больнице № 17 в Уфе, – отметил он.

По его словам, в республике продолжается вакцинация от подростков от коронавируса. В настоящий момент в регион поступило 2 800 доз, прививку сделали 1950 школьников от 12 до 18 лет.