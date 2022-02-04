Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 февраля 2022 15:56

Роспотребнадзор Башкирии озвучил условие для ужесточения антиковидных ограничений

По словам руководителя ведомства Анны Казак, важным сейчас является показатель госпитализированных пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничения в Башкирии будут ужесточены при условии резкого роста госпитализаций

Ограничения в Башкирии будут ужесточены при условии резкого роста госпитализаций

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антиковидные ограничения в Башкирии будут ужесточены при условии резком росте госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом в программе «Честно говоря» 3 февраля сказала главный санитарный врач республики Анна Казак.

– Сейчас риторика немного поменялась – [важно] не сколько заболело, а сколько госпитализировано. Заболевание может протекать в легкой и средней форме. Как только мы увидим, что заполняемость стационаров идет высокая, а тяжесть заболевания переходит в терминальные стадии. Сегодня – оснований нет, – заключила руководитель Роспотребнадзора.

По состоянию на 4 февраля на госпитализации с коронавирусом в Башкирии находятся 249 пациентов. Состояние 36 из них оценивается как тяжелое, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

0