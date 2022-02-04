Роспотребнадзор Башкирии озвучил условие для ужесточения антиковидных ограничений

Ограничения в Башкирии будут ужесточены при условии резкого роста госпитализаций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Антиковидные ограничения в Башкирии будут ужесточены при условии резком росте госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом в программе «Честно говоря» 3 февраля сказала главный санитарный врач республики Анна Казак.

– Сейчас риторика немного поменялась – [важно] не сколько заболело, а сколько госпитализировано. Заболевание может протекать в легкой и средней форме. Как только мы увидим, что заполняемость стационаров идет высокая, а тяжесть заболевания переходит в терминальные стадии. Сегодня – оснований нет, – заключила руководитель Роспотребнадзора.

По состоянию на 4 февраля на госпитализации с коронавирусом в Башкирии находятся 249 пациентов. Состояние 36 из них оценивается как тяжелое, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.