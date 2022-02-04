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Общество4 февраля 2022 11:40

В Уфе на площади 5,5 га построят автосервис за 220 млн рублей

Проект получил поддержку Межведомственной инвестиционной комиссии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Многофункциональный автосервис будет построен в Затоне

Многофункциональный автосервис будет построен в Затоне

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В уфимском микрорайоне Затон на площади в 5,5 гектара будет построен многофункциональный автосервис за 220 млн рублей. Деньги в проект, который получил поддержку Межведомственной инвестиционной комиссии, вложит местная компания «Линкор-Инвест». Об этом 4 февраля сообщила мэрия.

Как пояснил исполнительный директор фирмы Руслан Мухетдинов, помимо станции техобслуживания, планируется также построить два автосалона. На площадке уже подготовили фундамент.

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