В Уфе на площади 5,5 га построят автосервис за 220 млн рублей

Многофункциональный автосервис будет построен в Затоне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В уфимском микрорайоне Затон на площади в 5,5 гектара будет построен многофункциональный автосервис за 220 млн рублей. Деньги в проект, который получил поддержку Межведомственной инвестиционной комиссии, вложит местная компания «Линкор-Инвест». Об этом 4 февраля сообщила мэрия.

Как пояснил исполнительный директор фирмы Руслан Мухетдинов, помимо станции техобслуживания, планируется также построить два автосалона. На площадке уже подготовили фундамент.