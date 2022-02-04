В Уфе на площади 5,5 га построят автосервис за 220 млн рублей

Многофункциональный автосервис будет построен в Затоне
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В уфимском микрорайоне Затон на площади в 5,5 гектара будет построен многофункциональный автосервис за 220 млн рублей. Деньги в проект, который получил поддержку Межведомственной инвестиционной комиссии, вложит местная компания «Линкор-Инвест». Об этом 4 февраля сообщила мэрия.
Как пояснил исполнительный директор фирмы Руслан Мухетдинов, помимо станции техобслуживания, планируется также построить два автосалона. На площадке уже подготовили фундамент.