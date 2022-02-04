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Общество4 февраля 2022 14:31

В 2,5 тыс. жилых домов в башкирском селе вернули воду после коммунальной аварии

Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь и утро
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Водоснабжение восстановлена во всех 2 497 домах, попавших под отключение

Водоснабжение восстановлена во всех 2 497 домах, попавших под отключение

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В башкирском селе Новобелокатай после коммунальной аварии восстановлено водоснабжение во всех 2 497 домах, попавших под отключение. Об этом 4 февраля сообщили в МЧС республики.

Вечером 3 февраля в населенном пункте произошел прорыв магистральной трубы холодного водоснабжения. Подача воды была приостановлена в домах, где проживали более 7,1 тыс. человек, в том числе 2 782 ребенка, а также в двух школах, пяти детсадах, центральной районной больнице и доме культуры. Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь и утро.

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