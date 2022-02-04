Число эвакуированных школ в Уфе увеличилось до 14

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Число эвакуированных 4 февраля школ в Уфе увеличилось до 14. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник. Собеседник добавил, что дети и преподаватели покинули учреждения из-за угроз о минировании, поступивших по электронной почте.

Ранее стало известно о том, что в Уфе эвакуировали школу №41. Людей вывели на улицу до приезда сотрудников полиции и экстренных служб.

Напомним, последняя волна эвакуаций школ пронеслась по Уфе 24 января. Тревожные сообщения сорвали уроки в 11 образовательных организациях.