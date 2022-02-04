Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 февраля 2022 9:26

Число эвакуированных школ в Уфе увеличилось до 14

Детей и преподавательский состав вывели на улицу из-за сообщения о минировании
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Амалия З.

Фото: Амалия З.

Число эвакуированных 4 февраля школ в Уфе увеличилось до 14. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник. Собеседник добавил, что дети и преподаватели покинули учреждения из-за угроз о минировании, поступивших по электронной почте.

Ранее стало известно о том, что в Уфе эвакуировали школу №41. Людей вывели на улицу до приезда сотрудников полиции и экстренных служб.

Напомним, последняя волна эвакуаций школ пронеслась по Уфе 24 января. Тревожные сообщения сорвали уроки в 11 образовательных организациях.

0