Жителя Башкирии задержали за кражу 70 «айфонов» из питерского ТЦ

У подозреваемого изъяли только часть похищенных «айфонов» Фото: Иван МАКЕЕВ

В башкирском городе Благовещенске по подозрению в краже 70 «айфонов» из торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге задержали 23-летнего мужчину. Полицейские поймали молодого человека 2 февраля. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили «Невские новости».

О краже стало известно вечером 25 января. Менеджер службы безопасности рассказал, что из офиса сотового оператора в ТЦ пропали 70 дорогих телефонов. Общая сумма ущерба превысила 4,5 млн рублей. Сотрудники обнаружили и изъяли у подозреваемого только часть похищенных «айфонов».