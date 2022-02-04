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Происшествия4 февраля 2022 9:08

Жителя Башкирии задержали за кражу 70 «айфонов» из питерского ТЦ

Общая сумма ущерба превысила 4,5 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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У подозреваемого изъяли только часть похищенных «айфонов»

У подозреваемого изъяли только часть похищенных «айфонов»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В башкирском городе Благовещенске по подозрению в краже 70 «айфонов» из торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге задержали 23-летнего мужчину. Полицейские поймали молодого человека 2 февраля. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили «Невские новости».

О краже стало известно вечером 25 января. Менеджер службы безопасности рассказал, что из офиса сотового оператора в ТЦ пропали 70 дорогих телефонов. Общая сумма ущерба превысила 4,5 млн рублей. Сотрудники обнаружили и изъяли у подозреваемого только часть похищенных «айфонов».

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