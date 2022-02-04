В одной из уфимских школ началась экстренная эвакуация учеников и учителей

Фото: Амалия З.

Сегодня около 13.00 в уфимской школе №41 началась экстренная эвакуация. Как рассказала уфимка Амалия З., учитель в чате попросила родителей срочно подойти к школе и забрать детей, которые уже одетые ждут на улице. Что стало причиной экстренной массовой эвакуации, пока не уточняется.

- Пока нет ни пожарных, ни полицейских. Учителя взволнованы, но стараются не показывать этого. Дети, конечно, рады – у них выходные начались в этот раз пораньше, - передает Амалия З.

«КП-Уфа» отправила запрос в пресс-службу МВД и МЧС по Башкирии по поводу причины эвакуации, как только мы получим ответ, то обязательно его опубликуем.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе 24 января, когда были эвакуированы сразу 11 школ. Позже в Госкомите Башкирии по ЧС уточнили, что в учебные заведения поступили анонимные сообщения о заложенной взрывчатке.