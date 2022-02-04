На выходных в Башкирии похолодает до -17°

Температура воздуха ночью составит -5,-10° (при прояснениях похолодает до -12,-17°), днем - -2,-7°.

На грядущих выходных, 5 и 6 февраля, в Башкирии ожидается похолодание. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

Согласно данным синоптиков, местами по республике пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточного и восточного направлений будет умеренным.

Температура воздуха ночью понизится до -5,-10° (при прояснениях похолодает до -12,-17°). Днем столбики термометров покажут -2,-7°.

Ранее Башгидромет сообщал, что средняя температура воздуха в феврале будет на один-два градуса выше нормы.