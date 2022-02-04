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Общество4 февраля 2022 16:39

В Уфе по решению прокуратуры уничтожили 1500 игровых автоматов

Нелегальное бесхозное оборудование раздавили экскаватором
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Прокуратура РБ

Фото: Прокуратура РБ

В Уфе сотрудники полиции обнаружили сеть подпольных игровых клубов, вот только на след владельцев правоохранителям выйти так и не удалось. Из подпольных казино вывезли 1500 игровых автоматов, а вот что с ними делать дальше – было не понятно.

Фото: Прокуратура РБ

Фото: Прокуратура РБ

В итоге в дело вмешалась прокуратура Башкирии, которая провела проверку и постановила: раз владельцев игровых автоматов установить не удалось, значит, они бесхозные, а потому все незаконное оборудование нужно обратить в собственность государства, а потом уничтожить. Сказано – сделано: все 1500 игровых автоматов вывезли на специализированную площадку и раздавили экскаваторами.

- Судебные акты приведены в исполнение, игровое оборудование уничтожено силами специализированной организации, - уточнили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура РБ

Фото: Прокуратура РБ