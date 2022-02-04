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Общество4 февраля 2022 6:58

В Башкирии разрешат 10 дней ездить на автомобиле без госрегистрации

Инициативу выдвинул местный парламент
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Водителям в Башкирии разрешат ездить на автомобилях без регистрации в течение десяти дней с момента покупки

Водителям в Башкирии разрешат ездить на автомобилях без регистрации в течение десяти дней с момента покупки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, согласно которому водителям в Башкирии разрешат ездить на автомобилях без регистрации в течение десяти дней с момента покупки. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, согласно кодексу БДД машина не может выезжать на дорогу без регистрации в ГИБДД – то есть формально купить авто и поставить его на учет без нарушения закона невозможно.

– По закону автомобиль просто не может доехать до места регистрации. Хотя на практике в таких случаях сотрудники ГИБДД претензий к автовладельцам не предъявляют, данное несоответствие необходимо устранить, – отметил парламентарий.

Законопроект также допускает езду на автомобилях без госномеров в случае, если они перегоняются юрлицом или предпринимателем к месту продажи или для вывоза за пределы страны.

Инициатива будет рассмотрена в первом чтении на ближайшем заседании регионального парламента.

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