На трассе в Башкирии столкнулись внедорожник и автобус с 15-ю пассажирами

фото: ГИБДД РБ
Вечером 3 февраля в Чишминском районе Башкирии произошло ДТП с участием внедорожника и автобуса, в котором находились 15 пассажиров. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
На 23-м километре трассы Уфа-Чишмы столкнулись и слетели с дороги Nissan Terrano, за рулем которого находился 49-летний уфимец, и маршрутный ПАЗ. Автобус госперевозчика «Башавтотранса» вез пятнадцать человек по рейсу Уфа-Чишмы. Никто из пассажиров не пострадал.
фото: ГИБДД РБ
– Водителю внедорожника оказана разовая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой. Сотрудники ГИБДД оказали всю необходимую помощь, – передали в Госавтоинспекции.
На место происшествия был вызван резервный автобус. Он отвез пассажиров до пункта назначения.