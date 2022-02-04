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Происшествия4 февраля 2022 5:50

На трассе в Башкирии столкнулись внедорожник и автобус с 15-ю пассажирами

Автобус госперевозчика «Башавтотранса» вез людей по маршруту Уфа-Чишмы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Вечером 3 февраля в Чишминском районе Башкирии произошло ДТП с участием внедорожника и автобуса, в котором находились 15 пассажиров. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

На 23-м километре трассы Уфа-Чишмы столкнулись и слетели с дороги Nissan Terrano, за рулем которого находился 49-летний уфимец, и маршрутный ПАЗ. Автобус госперевозчика «Башавтотранса» вез пятнадцать человек по рейсу Уфа-Чишмы. Никто из пассажиров не пострадал.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

– Водителю внедорожника оказана разовая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой. Сотрудники ГИБДД оказали всю необходимую помощь, – передали в Госавтоинспекции.

На место происшествия был вызван резервный автобус. Он отвез пассажиров до пункта назначения.

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