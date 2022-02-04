ГИБДД проведет профилактические рейды в преддверии выходных дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей в преддверии выходных дней. О готовящихся рейдах дорожная полиция предупредила сегодня, 4 февраля.

– В рамках профилактических мероприятий будут проводиться проверки водителей‌ с целью выявления и пресечения грубых нарушении‌ дорожных правил, – передали в Госавтоинспекции.

Особое внимание сотрудники уделят выявлению пьяных водителей.

В ГИБДД отметили, что проведение подобных рейдов благоприятно сказывается на дорожной обстановке. Проверки помогают исключить из транспортного потока нарушителей, которые подвергают опасности других водителей и пешеходов.