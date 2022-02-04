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Общество4 февраля 2022 5:13

ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей

Особое внимание сотрудники уделят выявлению пьяных водителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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ГИБДД проведет профилактические рейды в преддверии выходных дней

ГИБДД проведет профилактические рейды в преддверии выходных дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей в преддверии выходных дней. О готовящихся рейдах дорожная полиция предупредила сегодня, 4 февраля.

– В рамках профилактических мероприятий будут проводиться проверки водителей‌ с целью выявления и пресечения грубых нарушении‌ дорожных правил, – передали в Госавтоинспекции.

Особое внимание сотрудники уделят выявлению пьяных водителей.

В ГИБДД отметили, что проведение подобных рейдов благоприятно сказывается на дорожной обстановке. Проверки помогают исключить из транспортного потока нарушителей, которые подвергают опасности других водителей и пешеходов.

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