ГИБДД проведет профилактические рейды в преддверии выходных дней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей в преддверии выходных дней. О готовящихся рейдах дорожная полиция предупредила сегодня, 4 февраля.
– В рамках профилактических мероприятий будут проводиться проверки водителей с целью выявления и пресечения грубых нарушении дорожных правил, – передали в Госавтоинспекции.
Особое внимание сотрудники уделят выявлению пьяных водителей.
В ГИБДД отметили, что проведение подобных рейдов благоприятно сказывается на дорожной обстановке. Проверки помогают исключить из транспортного потока нарушителей, которые подвергают опасности других водителей и пешеходов.