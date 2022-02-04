В 2021 году жители Башкирии взяли ипотеку на 159 млрд рублей

На рост ипотечного кредитования в регионе повлияли льготные программы и низкие ставки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2021 год жители Башкирии взяли ипотеку на 159 млрд рублей – это на 25% больше, чем годом ранее. Об этом 3 февраля сообщило Отделения-Национального банка по республике.

Как пояснили в ведомстве, на рост ипотечного кредитования в регионе повлияли льготные программы и низкие ставки. Исторический минимум по ставкам был зафиксирован в марте – 7,15%.

– В результате в первом полугодии наибольший объем выдачи был в марте-апреле. Второй пик пришелся на июнь, когда люди спешили оформить льготную ипотеку под 6,5%, – передали в региональном отделении Нацбанка.

Третий пик выдачи ипотек наблюдался в декабре. В последний месяц года традиционно растет покупательская активность, а граждане стремятся воспользоваться текущими ставками.