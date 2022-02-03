Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 18:35

В Башкирии в результате ДТП на трассе пострадал трехмесячный ребенок

Авария случилась на дороге Уфа-Оренбург
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня вечером, 3 февраля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадал трехмесячный ребенок. Подробности произошедшего рассказали сотрудники ГИБДД по республике.

ЧП случилось на шоссе Уфа-Оренбург. На 116-ом километре произошло столкновение автомобилей «Volkswagen Jetta» и «Лада Калина». В результате аварии пострадали три человека, среди них – трехмесячный ребенок. Все трое были госпитализированы.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и других служб. В настоящее время специалисты уточняют подробности случившегося.

Напомним, сегодня в Башкирии случилось еще одно ДТП. В Дюртюлинском районе На трассе М-7 столкнулись фура и рейсовый автобус, в которого салоне находились 13 человек.