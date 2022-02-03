В Башкирии в результате ДТП на трассе пострадал трехмесячный ребенок

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня вечером, 3 февраля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадал трехмесячный ребенок. Подробности произошедшего рассказали сотрудники ГИБДД по республике.

ЧП случилось на шоссе Уфа-Оренбург. На 116-ом километре произошло столкновение автомобилей «Volkswagen Jetta» и «Лада Калина». В результате аварии пострадали три человека, среди них – трехмесячный ребенок. Все трое были госпитализированы.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и других служб. В настоящее время специалисты уточняют подробности случившегося.

Напомним, сегодня в Башкирии случилось еще одно ДТП. В Дюртюлинском районе На трассе М-7 столкнулись фура и рейсовый автобус, в которого салоне находились 13 человек.