Под Уфой при пожаре в садовом товариществе погибла 42-летняя женщина, и пострадало четыре человека

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня вечером, 3 февраля, под Уфой в садовом товариществе «Солнечная поляна-3» произошел пожар, в котором погибла женщина. Детали произошедшего рассказали сотрудники МЧС по Башкирии.

По предварительным данным, случилась разгерметизация газового баллона, после которой загорелись надворные постройки. Тушением пожара занимались 16 сотрудников МЧС, также было привлечено семь единиц техники.

Ликвидировать горение удалось менее чем за два часа. К несчастью, при пожаре погибла 42-летняя женщина. Также пострадало четыре человека: трое получили ожоги, один отравился газами. Все пострадавшие были госпитализированы.