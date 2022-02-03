Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 17:28

Под Уфой при пожаре в садовом товариществе погибла 42-летняя женщина, и пострадало четыре человека

Инцидент случился из-за разгерметизации газового баллона
Захар ЯКОВЛЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня вечером, 3 февраля, под Уфой в садовом товариществе «Солнечная поляна-3» произошел пожар, в котором погибла женщина. Детали произошедшего рассказали сотрудники МЧС по Башкирии.

По предварительным данным, случилась разгерметизация газового баллона, после которой загорелись надворные постройки. Тушением пожара занимались 16 сотрудников МЧС, также было привлечено семь единиц техники.

Ликвидировать горение удалось менее чем за два часа. К несчастью, при пожаре погибла 42-летняя женщина. Также пострадало четыре человека: трое получили ожоги, один отравился газами. Все пострадавшие были госпитализированы.

0