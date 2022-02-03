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Общество3 февраля 2022 16:24

В Башкирии 2 497 жилых домов осталось без воды из-за коммунальной аварии

Инцидент произошел селе Новобелокатай
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 3 февраля, в Белокатайском районе Башкирии более двух тысяч жилых домов остались без воды из-за прорыва магистральной трубы холодного водоснабжения. О происшествии в селе Новобелокатай рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Как сообщает ведомство, в 2497 жилых домах, в которых проживает 7156 человек (среди них 2782 ребенка), для ликвидации поломки была отключена подача воды. Также без воды останутся две школы, пять дестких садов, центральная больница и дом культуры.

Жителей села предупредили о необходимости пополнения запасов воды. Завершить ремонт планируется завтра к 14.00.

Сотрудники министерства заверили, что ситуация находится под пристальным контролем.

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