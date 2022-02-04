В Башкирии медики «скорой», объявившие «итальянскую забастовку», пошли на уступку из-за COVID-19

Сотрудники «скорой» анонсировали «итальянскую забастовку» с 4 февраля

В Башкирии медики скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, объявившие «итальянскую забастовку», пошли на уступку из-за роста заболеваемости COVID-19. Они согласились выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах и пока не станут отзывать свое согласие на такой формат работы. Об этом «КП-Уфа» 3 февраля сообщил Рамиль Разяпов, ранее работавший завотделением «скорой».

– Посовещались с коллегами и пришли к выводу, что мы в связи с ростом заболевания и вызовов будем выезжать в неукомплектованных бригадах по одному, но только на время роста заболеваний. Остальное все требования остаются по-прежнему. Все работают только на ставку. У нас многие коллеги заболели и находятся на больничном, сотрудников катастрофически не хватает. Прислали студентов с соседних городов, но они на практике не являются полноценными работниками. – сказал медик.

Напомним, коллектив скорой помощи Ишимбайской ЦРБ анонсировал «итальянскую забастовку» с 4 февраля из-за дефицита кадров и низкой оплаты сверхурочной работы. Формат этого протеста предусматривает максимальное соблюдение сотрудниками норм трудового законодательства. Отказ выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах должен был стать одним из главных пунктов регламента забастовки. Работники «скорой» сохранили два оставшихся ультиматума: пока ситуация со штатом и доплатами не изменятся, фельдшеры и врачи намерены отказываться от внутреннего совместительства и будут работать на одну ставку, а водители перестанут выходить на службу в свои выходные дни.