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Общество3 февраля 2022 14:30

Минимальная зарплата в Башкирии на 2022 год выше МРОТ на 356 рублей

Об этом сообщил глава Минтруда республики Ленара Иванова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Минимальный размер оплаты труда в Башкирии в 2022 году составляет 16 330 рублей

Минимальный размер оплаты труда в Башкирии в 2022 году составляет 16 330 рублей

С 1 января 2022 года минимальная зарплата (МЗП) в Башкирии была увеличена на 356 рублей по сравнению с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) с учетом уральского коэффициента. С федеральных 15 973,5 руб. сумма выросла до 16 330 руб. Об этом в интервью «Вестям» 2 февраля сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова.

Как пояснила в ведомстве, 24 декабря 2021 года новую минимальную зарплату для реального сектора экономики установило соглашение, которое заключила трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Последний раз размер МЗП в республике менялся в 2016 году.